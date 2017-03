Ingen alvorlig skadet

Politiet melder at en gravid kvinne føler seg uvel etter busskollisjonen i Christies gate. – Utover dette har vi ikke fått melding om personskader, sier operasjonsleder Terje Magnussen. Brannvesenet melder at én person er lettere skadd. Tre busser har kollidert i tunnelmunningen ved krysset Christies gate / Nygårdsgaten, og tunnelen fra Møhlenpris til Bergen sentrum er nå stengt for trafikk.