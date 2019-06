Ingen alvorleg skadde etter vald

Ingen blei alvorleg skadde etter at to menn i 20-åra onsdag kveld slo ned tilfeldige personar i Bergen sentrum. – Me fekk skildringar av dei to og fann dei etter kort tid. Dei fornærma vil også bli avhøyrde, seier Stein Rune Halleraker i politiet.