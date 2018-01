Ingen alvorleg skadd i påkøyrsel

Det er ikkje meld om personskade etter at to bilar var involvert i ein kollisjon i Birkelundsbakken i Bergen. – Den eine bilen stansa for ein fotgjengar, og vart køyrt i bakfrå av ein annan bil. Totalt fire personar var involvert. Kollisjonen har skapt problem for trafikken, men dei involverte bilane heldt no på å bli fjerna, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt.