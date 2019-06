Ingebjørg (21) tar et oppgjør med karakterpresset: – Er det ikke bra nok å fullføre?

For Ingebjørg Blindheim var videregående seks år med slit. Da hun fikk vitnemålet sitt denne uka var det uten toppkarakterer.

– Det har vært tøft, men jeg er stolt av å ha fullført.

Etter vitnemålsseremonien la hun merke til en artikkel i VG om en jente som hadde fått seks i alle fag.

– Artikkelen gjorde at jeg følte meg dårlig. Jeg følte jeg måtte si fra og gjøre noe.

– Har en verdi også uten seksere

Blindheim visste at hun hadde gjort sitt beste og klarte å riste av seg følelsen. Likevel skrev hun et innlegg der hun tar et oppgjør med prestasjonspresset.

– Du er god nok, uansett hvordan du presterer. Jeg håper denne jenta vet at hun har en verdi selv om hun ikke hadde fått de sekserne.

Blindheim delte innlegget i sosiale medier. Det var Fanaposten som først omtalte innlegget.

Kjære VG. «*jentenavn* fikk 6 i alle fag» leste jeg da jeg åpnet mobilen etter skoleavslutningen jeg endelig deltok på... Publisert av Psyktærlig Mandag 17. juni 2019

Tilbakemeldingene renner inn

Innlegget hun skrev er nå delt 270 ganger og har fått over 1000 likes.

– Jeg hadde aldri trodd at innlegget skulle få så mye oppmerksomhet. De fleste tilbakemeldingene er positive, men det er også folk som skriver at ungdom bare må tåle dette presset.

Noen spør også Blindheim om hun er misunnelig på seksereleven, noe hun avviser.

BRA NOK: – Du trenger ikke et vitnemål med bare seksere for å være bra nok, sier Ingebjørg Blindheim. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Satt ut av press

På ungdomsskolen fikk Blindheim gode karakterer, men det endret seg da hun begynte på videregående.

– Jeg ble overmannet av press. Man skal være flinkest i alt, være penest, ha den fineste kroppen, få toppkarakterer. Om man ikke har det, er det som om man ikke er noe.

Hun beskriver tiden på videregående som tøff. Førsteklassen droppet hun ut av to ganger, fordi hun hadde det vanskelig.

– Jeg trodde jeg aldri kom til å klare det. På tredje forsøk kom jeg akkurat gjennom med ståkarakterer i alle fag. Etter at jeg fikk det bedre med meg selv, fikk jeg bedre karakterer og fullførte etter seks år.

VIDEOBLOGG: Marta Engevik Fjæreide (til venstre), Ingebjørg Blindheim og Emma Louise Fornebo Enger (til høyre) lager alle innhold til videologgen @psyktaerlig på Snapchat og Instagram. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Startet videoblogg for å hjelpe andre

De siste to årene har hun drevet Snapchat- og Instagramkontoen @psyktaerlig sammen med åtte andre. Målet er å hjelpe andre som sliter.

– Jeg hadde lyst å være den personen som jeg selv trengte i perioden jeg hadde det vanskelig.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Tom Erlend Skaug er enig med Blindheim om at det viktigste er å gjennomføre videregående skole.

– Vi er alle ulike, og derfor jobber regjeringen med å bygge et sterkere lag rundt hver elev. Elever skal oppleve både mestring og læring, i et godt læringsmiljø. Regjeringen forsetter derfor å jobbe mot frafall og for at flere elever skal fullføre og bestå, sier Skaug.