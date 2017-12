Influensautbrudd i Hordaland

Hordaland er et av fem fylker som nå har influensautbrudd, skriver bt.no. Folkehelseinstituttet tror at mange vil bli sengeliggende i julen, ettersom influensaaktiviteten øker. – Nå haster det å vaksinere seg, men det er fremdeles ikke for sent, sier Tønnesen.