Ikkje vanleg

Det er ikkje vanleg å skilte alternative ruter for syklistar når tunnelane er opne for tohjulingar, seier fungerande avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Lars Øyre. Tysdag vart ein syklist påkøyrd og drepen i Raunekleivtunnelen. Ei mogleg omkøyring for syklistar var ikkje skilta.