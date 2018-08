Ikkje personskade etter bilvelt

Det var ei kvinne i 40-åra som køyrde bilen som har velta over på sida i Hjellestadvegen. Kvinna er komen ut av bilen, og skal vere oppegåande. – Vi er på staden no. Bilen ligg utanfor vegbana, og er ikkje til hinder for anna trafikk, seier operasjonsleiar Per Algerøy i Vest politidistrikt.