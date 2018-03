Ikkje nøgd med svar

– Fiskeriministeren gjer for lite for å løysa problema med lakselus, seier Lars Haltbrekken frå SV. Ein ny rapport syner at lakselus har teke livet av 80 prosent av smolten lakseelevane Sogn og Hardanger. Fiskeriminister Per Sandberg meiner regjeringa tek tak i utfordringane.