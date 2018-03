Ikkje mogleg å passere på fv. 7

Det er likevel ikkje mogleg å passere Laupaneset aust for Øystese, på grunn av rasfare. Tidlegare fredag melde Vegvesenet at det ville bli opna for dirigering mellom klokka 07 og 09, men no er det berre dirigering på omkøyringsvegen, fv. 131.