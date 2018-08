Ikkje mistanke om ruskøyring

Politiet har konstatert at det sat tre personar i bilen som kolliderte på rv. 555 ved Knappetunnelen. Bilføraren (20) blei sendt til legevakta med hovudsmerte. To andre blei plukka opp i ein drosje like ved. Begge er dimittert. Politiet har ingen mistanke om ruspåverknad.