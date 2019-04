Ikkje gyldig førarkort

Politiet bekreftar at 18-åringen som køyrde under dødsulykka i Åsane 15. april ikkje har gyldig førarkort. Det skriv BT. Han har tidlegare innrømt å ha køyrt bilen, og saman med to andre rømt frå ulykkesstaden ved Tertneskrysset. Ein 21 år gammal mann omkom i ulykka.