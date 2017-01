Ikkje fleirtal for lyttepost

Høgre la fram forslag om å oppretta ein lyttepost for eldreomsorga i Bergen kommune, men fekk ikkje fleirtal i bystyret. Forslaget var å oppretta ein kanal for brukarar og pårørande, etter modell av lytteposten på Haukeland universitetssjukehus. Posisjonspartia meiner det finst gode nok kanalar for tilbakemeldingar allereie.