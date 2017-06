Ikkje fare for at reiskapshus rasar

Det er likevel ikkje fare for at reiskapshuset og den tilhøyrande løa som vart treft av ein bil i Myrkdalsvegen på Voss kan rase, melder politiet. Dei frykta først at delar av bygget kunne ramle ut i vegbana. Reiskapshuset har fått store skadar, og bilen står godt inne i ein lekavegg.