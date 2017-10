Ikkje færre kirurgar i Odda

Raudt-politikar og Odda sjukehus-forkjempar Terje Kollbotn skriv på Facebook-sida til sjukehusaksjonistane at to kirurgar som har slutta ved sjukehuset, ikkje er erstatta. Administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna, seier det vil skje. – Det er korrekt at dei legane har slutta, men vi er i ein aktiv rekrutteringsprosess for å erstatte dei. Vi har ikkje planar om å redusere talet på kirurgar ved Odda sjukehus, seier Klausen.