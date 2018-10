Ikkje eit tilfeldig offer

Mannen som vart bortført i Bergen natt til fredag var ikkje eit tilfeldig offer, seier Arne Lutro i Vest politidistrikt. Dei fire sikta vert alle framstilte for varetektsfengsling i dag. Politiet seier at bevisa tyder på at det var ein relasjon mellom dei sikta og den fornærma.