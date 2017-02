Ikke alvorlig ulykke

Trafikkulykken mellom en syklist og personbil på E39 ved Grønnestølen i Bergen var etter alt å dømme ikke alvorlig. – Vi er fremme på stedet med to biler, og ambulansen er der også, men vi finner ikke partene. Så det er nok snakk om et mindre tilfelle, men vi tar kontakt med legevakten for å høre om de får inn noen, sier politiets operasjonsleder Stein-Rune Halleraker.