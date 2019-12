Identifisert 36 gutar

I etterforskinga av den tidlegare fotballdommar i 20-åra som er sikta for seksuelle overgrep mot barn, har politiet identifisert 36 gutar. Ifølge BA har politiet gjennomført over hundre avhøyr i saka. Saka har vore etterforska i et halvt år, men nærmar seg slutten.