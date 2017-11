ID-brikken gjorde at «Barack Obama» kom tilbake etter 11 måneder

– Barack Obama forsvant etter en katteutstilling. Vi så etter han overalt og fryktet at han hadde blitt påkjørt og gått inn i skogen for å dø, forteller Monica Alnes.

Hun er oppdretter og eier av 15 norske skogskatter.

Takket være ID-merkingen fikk hun katten tilbake etter elleve måneder.

– Noen hadde funnet ham og levert ham til veterinæren. Gleden var stor da vi fikk ham tilbake.

Kommunen lager en plan

KAN BLI AVLIVET: – Hvis en katt skader seg og veterinær ikke får tak i eier, hender det at vi må avlive den, sier Torill Moseng i veterinærforbundet. Foto: Den norske veterinærforeningen

Selv om Barack Obama var heldig, møter mange katter en annen skjebne.

Hjemløse katter er nemelig det største dyrevernproblemet i Bergen, ifølge Mattilsynet.

– Eierløse katter og katter som har rømt er et stort problem i hele Norge, sier Torill Moseng, president for Veterinærforeningen.

Nå vil Bergen kommune, som den første i Norge, lage en plan for dyrevelferd. Hjemløse katter blir høyt prioritert:

– Dyr har en egen verdi og de skal tas godt vare på. Denne planen laget vi for at Bergen kommune også skal bidra, sier Julie Andersland, byråd for klima og kultur og næring i Bergen.

Den såkalte «dyrevelferdsplanen» er unik i sitt slag og er akkurat nå under politisk behandling. Planen har en rekke punkter der merking og kastrering av katter står sentralt.

Dette er dyrevelferdsplanen Ekspandér faktaboks Initiativ fra Bergen kommune og Mattilsynet.

Målet er å øke kunnskap om dyreeieres ansvar og etablere en god holdning.

Tiltaket får 200.000 kroner i støtte fra kommunen.

Vil oppfordre eiere til å ID-merke kattene sine.

Vil spre kunnskap og fjerne falske myter om kastrering.

Samarbeider med forskjellige dyrevernorganisasjoner i Bergen.

Jobber mot en nasjonal lovbestemmelse. Les hele planen her.

VIL FOREBYGGE: – Vi jobber forebyggende og starter der dyre-problemene er som størst. Etter hvert vil vi utvide, sier byråd Julie Andersland. Foto: Vidar Langeland

Får skryt

Og veterinærforeningen skryter av kommunen.

– Dette er det eneste fornuftige. Dyrevelferd påvirker også folkehelsen. Bergen kommune skal ha ros for dette, sier Moseng.

Dyrebekyttelsen i Bergen har fått inn 230 katter hittill i år.

– Vi kunne sikkert ha tredoblet antallet, men manglende kapasitet gjør at vi ikke kan ta imot alle, sier Irene Bjorøy Wiig, fra Dyrebeskyttelsen Bergen.

FORMERER SEG: En hunnkatt kan få opptil 20 kattunger i halvåret. På bare tre år kan samme kattefamilie ha mange tusen medlemmer. Foto: Linn Nyrvik / NRK

– ID-merking er livsviktig

Nå ønsker Andersland og kommunen et nasjonalt påbud for ID-merking av katter. Men det er ikke alle som er fornøyde med planen.

– Alt for lite er dekket av planen, det er for mye fokus på katter og lite konkrete tiltak, sier Sondre Båstrand, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i bystyret.

Han etterlyser samarbeid med enda flere dyrevernsorganisasjoner.

– Det er veldig positivt at kattevern får en skikkelig plan, men jeg skulle gjerne sett at det kom mer midler til de som omplasserer katter. Det hadde kunnet fremme formålet som kommunen har, sier han.

Planen har høringsfrist 24. november. Les hele planen her.