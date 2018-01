I Norge har legene ikke sett maken siden andre verdenskrig

Allmennlege Silje Longva Todnem fra Bergen kom hjem like før jul etter å ha jobbet fire uker i Røde Kors' flyktningleir i Bangladesh.

Der har de tatt imot 650.000 rohingya-flyktninger fra Myanmar bare siden august.

– Dette er et barn som kom inn på sykehuset med meslinger, sier hun og peker.

– Du ser på ryggen at det er mange, mange meslingutslett.

Fakta om rohingyaene Ekspandér faktaboks Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh.

FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt teller de over 2 millioner.

Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing i Rakhine, og flere statsledere har anklaget Myanmars regjeringshær for folkemord. Hærledelsen avviser anklagene.

Siden 25. august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh. (Kilde: NTB)

Forfulgt i Myanmar

Rohingya-folket har vært uønsket av styresmaktene i Myanmar i lang tid. Siden 1982 er de blitt nektet statsborgerskap. Myndighetene mener at rohingyaene flyttet til Myanmar fra India og Bangladesh under den britiske kolonitiden, og at de derfor er ulovlige innvandrere.

Men i fjor eskalerte det, og hjelpeorganisasjoner har ment at det foregår etnisk rensing i landet, iscenesatt av buddhistiske nasjonalister mot de i all hovedsak muslimske rohingyaene.

Derfor er hundretusener av dem drevet på flukt. Svært mange av dem har endt opp i flyktningleire i Bangladesh.

Meslinger og difteri brer om seg i leiren hvor Todnem har jobbet. Nå frykter legene en fullskala epidemi.

– Difteri er en sykdom vi veldig sjelden ser. Vi kjente det ikke igjen i starten, vi fra Vesten hadde aldri sett det før, sier Todnem.

Vet ikke hva som vil skje

I leiren har de fått inn pasienter med både difteri og meslinger. Mange har vært barn. Flere har dødd.

Kombinasjonen av difteri og meslinger kan forårsake en humanitær katastrofe, varsler Todnem.

TRENGER VAKSINER: Å se barn dø av sykdommer vi er vaksinert mot, gjorde inntrykk på Silje Longva Todnem. Foto: Siri Løken / NRK

– Vi har ikke sett store utbrudd av difteri de siste årene, så det er vanskelig å forutsi hvordan det vil spre seg. Vi vet om et utbrudd i Jemen, men i Norge har vi ikke sett difteriutbrudd siden andre verdenskrig, sier Todnem.

Flyktningene bor tett og er oftest ikke vaksinert. Derfor lever de med høyrisiko for smitte, sier hun.

– Meslinger er farlig, spesielt for de minste barna. Vi har sett utbrudd på barn ned i fire-fem måneders alder. Det er veldig uvanlig, sier Todnem.

BOR TETT: Trange forhold i leiren gjør flyktningene svært utsatt for smitte. Foto: Røde Kors

Frykter også kolera

Legekollega Øyunn Holen venter på visum for å kunne gjøre en jobb for Leger uten grenser i samme område. Hun har lang erfaring fra kolerasmittede områder. Situasjonen i rohingya-leiren er kritisk, mener hun.

– Jeg har jobbet i Bangladesh for 14 år siden. Da var det flom, og det brøt ut kolera. Det kan være et tidsspørsmål før det skjer, sier Holen.

– Det å se små barn dø under dramatiske omstendigheter av sykdommer som vi er vaksinert mot, og som det er lett å beskytte seg mot, gjør selvsagt inntrykk, sier Todnem.

– Fantastisk samhold

LEK: Selv under tøffe forhold er det alltid mulighet for å spille litt fotball. Foto: Røde Kors

Det trengs flere vaksiner for å forhindre at utbruddene blir enda mer alvorlige, slår Todnem fast.

Men tross alt er ikke alt bekmørkt i området hun har jobbet i.

– Rohingyaene har et fantastisk samhold. Folk gjør sitt aller beste. De dyrker grønnsaker på takene sine. Vi ser at har bygget opp kiosker og frisørsalonger. Dette er et folk som mobiliserer ressurser og kommer seg på beina igjen.

Fakta om difteri Ekspandér faktaboks En akutt bakterieinfeksjon som ofte kalles «ekte krupp».

Bakterien slår seg ned på slimhinnene i hals, nese og svelg. Den ødelegger slimhinnen og forårsaker en alvorlig halsbetennelse.

Danner et membranaktig belegg i halsen som blokkerer luftveiene.

Symptomer er åndenød og kvelningsanfall.

Bakteriens giftstoff kan også trenge inn i organismen og skade hjertet og nervesystemet.

Betraktes som en alvorlig infeksjon og har høy dødelighet.

Overføres ved dråpesmitte.

Finnes spesielt i fattige og tettbefolkede områder, der få er vaksinert for difteri.

I Norge ble difterivaksinering innført på 1940-tallet.