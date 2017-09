I møte med sakkunnige

Det har oppstått ein lengre pause i overgrepssaka i Bergen tingrett. Etter at tiltalte også i dag har ein del reaksjonar i retten, har forsvarar Einar Råen tatt med seg tiltalte inn på eit møterom saman med dei to sakkunnige. Dei to er psykiater Øystein Berle og psykologspesialist Knut Dalen.