Med drøye to uker igjen til valget varsler Solrenningslistas toppkandidat Linda Neset at hun likevel ikke ønsker å bli ordfører i den rike kraftkommunen Modalen i Nordhordland.

Nå stiller hun seg bak listetoppen til konkurrenten Samlingslista, Kjetil Eikefet (48).

– Jeg har full tillit til at Kjetil Eikefet vil gjøre en god jobb som ordfører, sier Neset.

Ved valget i Modalen er det bare disse to valglistene å velge mellom.

– Ikke automatikk i at jeg takker ja

Neset oppgir private årsaker til at hun ikke lenger ønsker å være kandidat til det viktigste politiske vervet i kommunen. Heller ikke andrekandidat Ann-Jorunn Farestveit ønsker ordførerjobben.

Eikefet selv sier det likevel ikke er automatikk i at han takker ja til ordførerkjedet.

– Hvis Solrenningslisten mot alle odds skulle vinne valget, da må de komme opp med en plan B, sier 48-åringen.

– Hva gjør dere da, Linda Neset?

– Hvis Kjetil ikke vil stille, så må vi bare prøve å finne en ny kandidat fra listen vår.

VIL IKKE STILLE: Ann-Jorunn Farestveit er andrekandidat for Solrenningslista i Modalen. Heller ikke hun ønsker å ta på seg ordførervervet. Foto: Tale Hauso / NRK

Ønsker å fortsette som egen kommune

De to listene står svært nært hverandre politisk. Begge listetoppene betegner dem som like og sier politikerne vil det samme. Forskjellen handler for det meste om prioritert rekkefølge på sakene.

I Modalen er både politikere og den øvrige befolkningen opptatt at kommunen skal stå på egne bein og ikke slå seg sammen med andre.

– Er dette et godt fungerende lokaldemokrati når det er slik at en plutselig bare står med én ordførerkandidat?

– Ja, det er det beste vi kan få til, mener Eikefet, og viser til at modølene tidligere valgte ut sitt kommunestyre rett fra Folkeregisteret.

Valgforsker: – Veldig spesielt

Førsteamanuensis Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda kjenner ikke til lignende situasjoner i andre norske kommuner.

– Det er problematisk å ikke ha alternativer. Modalen har vært et topartisystem i praksis, men når man ikke har et andre alterantiv blir det bare en popularitetsmåling.

Han legger til at Modalen er en spesiell kommune på grunn av størrelsen og kraftpengene de har på bok.

– I Modalen er det ikke et spørsmål om hvor de skal kutte, men hvor de skal bruke. Det er en helt annen situasjon enn i vanlig norsk kommunepolitikk. Da blir det ofte et personvalg, og situasjonen blir veldig spesiell når kandidaten fra den ene listen ikke vil ta på seg den borgerplikten det er å ta imot slike verv, sier han.

– Burde Modalen slått seg sammen med en annen kommune for å unngå slike situasjoner?

– Ved en sammenslåing hadde de fått flere kandidater, men da ville nok modølingene følt på en større avstand til politiske prosesser. Muligheten til å påvirke politikken også utenfor valg ville blitt redusert. Med under 400 innbyggere har de en ganske god mulighet til det nå.

– Viktigste at en vil det beste for Modalen

De siste fire årene er det Solrenningslista som har hatt ordføreren i Modalen. Etter forrige valg fikk de sju representanter i kommunestyret, mot Samlingslistas seks.

Kjetil Eikefet har en klar formening på hva han vil endre hvis han ender opp som ordfører.

– Vi må få Modalen tilbake på kartet. Jeg sitter med en følelse av at vi har ramlet litt ut av det gode selskap i Nordhordland. Det skjer ting utenfor kommunen som er viktig for oss, og da må vi være tilstede der diskusjonene går og de gode løsningene skjer, sier Modalens eneste ordførerkandidat.

SE ÅRETS VALGDEBATT FRA MODALEN HER: