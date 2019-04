I fjor ble 49 personer syke: Slik skal DNT unngå en ny «drittpåske»

VANSKELIG Å GARDERE SEG MOT: – Dette er jo en sykdom som spres både på skoler og i barnehager og det er vanskelig å gardere seg mot at noen har med seg smitte til fjells. Vår oppgave er først og fremst å sørge for gode rutiner for å unngå at sykdommen sprer seg hvis noen skulle ha smitte med seg, sier Dag Terje Klarp Solvang.

Foto: Marius Dalseg Sætre / Marius Dalseg Sætre