I dag åpner Bergens nye signalbygg

– Vi har tatt hensyn til klimaet på Vestlandet når vi har bygget, forteller prosjektleder Astrid Renata van Veen.

Det nye bygget for kunst- og designstudenter i Møllendalsveien er arkitektfirmaet Snøhettas første prosjekt i Bergen.

Den har allerede fanget interessen til internasjonal presse.

– Vi er vilt begeistret for å ha det første prosjektet i Bergen som en kunstskole. Vår interesse ligger jo sterkt knyttet opp til utviklingen av et kulturelt Norge, sier Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

FORNØYDE: Astrid Renata van Veen og Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta gleder seg til åpningen av skolebygget. Foto: Elise Angell / NRK

– Billigere enn budsjettert

Det nye bygget til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen skal huse Institutt for kunst og Institutt for design. Bygget erstatter den tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen, etter sammenslåingen med UiB.

Onsdag klokken 10 skjer den offisielle åpningen.

Prislappen på skolebygningen, som hadde byggestart i 2014, var regnet til en milliard kroner. Thorsen og van Veen opplyser at prosjektet var ferdig før tiden, og at det ble billigere enn budsjettert med.

Et nedstrippet bygg skal legge til rette for mest mulig skaperglede fra dem som skal fylle huset.

– Vi skal presse grensene. Vi har rensket bygget for det vi mener er unødvendig. Det skal fungere som en traktor og pløye vei for den kunstneriske utviklingen, sier Thorsen.

– For publikum kan det se ut som et aluminiumsskall med mange rom i, men det er mye mer enn det. Vi ønsker å knytte institusjonen sammen med byen, legger han til.

ÅPNING: Onsdag klokken 10 ble det nye kunst- og designbygget åpnet. Foto: Jon Bolstad

– Akkurat pretensiøst nok

En av Norges mest robuste skoler, mener van Veen, om det som ikke har vært en ukontroversiell utbygging.

– Det er betong, råstål, råaluminium. Materialer vi kjenner til, et ordentlig vestlandsbygg som tåler regn, vind og alle som skal bruke det, sier hun.

Thorsen underslår ikke at han er fornøyd. Veldig fornøyd.

– Vi treffer utrolig godt på arkitekturnivået. Det er akkurat pretensiøst nok. Fornuft i bruk av materialer. Når vi evaluerer i etterkant, ser vi at det vi tenkte i starten stemmer himla bra, som vi sier på Vestlandet. Det er en innertier for oss.

Men han legger til:

– Arkitekturen i seg selv har ingen betydning før den fylles med folk.