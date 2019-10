I arbeid for unge i Kongo

I dag er det Operasjon Dagsverk. Tusenvis av unge over heile landet kjem til å gå ut med bøsser og jobbe til inntekt for dei som er utsett for tvangsarbeid i koboltgruvene i Kongo. Det er venta at Operasjon Dagsverk kan bringe inn inntil 22 millionar kroner.