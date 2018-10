Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner

Panikklidelse: En plutselig intens følelse av at man mister kontrollen og er hjelpeløst overlatt til seg selv. Lidelsen fører til et sterke kroppslig ubehag, og man unngår å oppsøke på nytt steder og situasjoner der panikken kan komme.

Agorafobi: Opplevelse av ubehag og panikk når en oppholder seg utenfor sin trygge sone. Dette fører til at man unngår å forlate tryggheten, får vansker med å reise bort, reise kollektivt, gjennomføre skolegang og jobb.

Sosialfobi: En følelse av at man blir negativt vurdert av andre slik at man unngår sosiale kontakter, møter, selskapeligheter, kantina på jobben eller å reise kollektivt. Personen vil ikke utsette seg for å bli sett av andre mennesker.

PTSD (Posttraumatisk stresslidelse): Opplevelse av en hendelse som oppleves som ekstremt skremmende. Dette kan lede til redsel for å komme i samme situasjonen igjen, mistenksomhet mot andre, isolasjon og tilbaketrekking.

OCD (Obesessiv compulsive disorder): Opplevelse av angst og indre uro som man tenker at man kan døyve gjennom å gjennomføre ulike mentale eller praktiske ritualer. Vasking, sjekking, gjentagelse av ord eller tall. Mange bruker et repeterende mønster.

GAD: (Generalisert angst): Opplevelsen av at det er nødvendig å bekymre seg og å gruble over alle livets utfordringer på en sånn måte at grublingene overtar så å si hele den tiden man er våken. Personen er engstelig for at vonde ting kan hende og er urolig og rastløs.

Helseangst: Personen er redd for å få en kronisk lidelse eller en dødelig sykdom. Dette medfører at man følger nøye med på kroppen og går hyppig til lege.

