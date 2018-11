Hyllet som Europas beste

Anders Mol og Christian Sørum ble fredag kåret til årets «Kings of the Beach» i sandvolleyball av det europeiske volleyballforbundet, melder NTB. Prisen går til den europeiske sandvolleyballduoen som har hatt de beste resultatene gjennom året. Utdelingen skjedde under en volleyballgalla i Budapest.