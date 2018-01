Hvitmalt gjerde oppløses

Bandet slo gjennom for fullt i 2012, men til sommeren takker musikerne for seg. – Vi har faktisk tenkt på det siden før vi laget den siste platen vår, sier Johannes Fjeldstad til BA. Før den tid kan bergensbandet innkassere sin første Spellemannspris. De er nominert for årets beste indie-album.