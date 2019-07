Hvert 40. sekund kan fremmede se inn til Inge: – Vi tenker på å flytte

Åpningen ble høytidelig markert til stor applaus fra flere hundre oppmøtte som ville være først ute med å prøve banen.

Banen går fra Voss stasjon i sentrum og opp til Hangurstoppen (820 moh.). På hele turen får turister panoramautsikt over Voss.

– Dette er kanskje det nærmeste man kommer å fly over Vossbygden uten å være i fly eller fallskjerm, sier administrerende direktør i Voss Resort AS, Øyvind Wæhle.

PANORAMA: Turister som tar den nye gondolbanen på Voss får mye utsikt på kjøpet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hvert førtiende sekund

Men ikke alle er like fornøyde.

Grunneier Inge Rørvik gruer seg til å måtte leve med konstant støy fra kabiner som passerer drøye 25 meter over hustaket hvert førtiende sekund.

Han har gjort grep med gardiner og markisene for å gjemme seg unna den nye naboen.

– Det er ikke noe kjekt. Etter det vi vet, er det snakk om trafikk fra tidlig morgen til midnatt og kanskje utover natten. Det blir en evig runddans med ni kabiner, sier Rørvik.

NY UTSIKT: Grunneier Inge Rørvik synes det er svært ubehagelig at gondolbanen skal gå rett over hustaket hans. Foto: Tale Hauso / NRK

Engstelige for ulykke

Grunneieren forteller at mange av naboene som bor tett på banen er urolige dersom det skulle skje en ulykke langs den vel 2 kilometer lange gondoltraseen.

– En gondol veier 3,5 tonn uten personer i. Med full kabin er vi oppe i seks tonn. Dermed blir en litt engstelig for hva som kan skje en gang i fremtiden, sier grunneieren.

Han vet ikke hvor lenge han orker å bli boende med gondolbanen som nærmeste nabo.

– Sånn som vi opplevde gårsdagen og dagen i dag, tenker vi mer på å flytte. Som pensjonister er vi ikke avhengige av å bo på Voss, men vi føler det er sårt dersom vi må flytte på grunn av banen, sier Rørvik.

SE VIDEO: Mange ville se den nye utsikten over Voss under åpningen onsdag. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Mange ville se den nye utsikten over Voss under åpningen onsdag.

– Skal leve godt i lag

Gondolbanen erstatter den gamle Hangursbanen fra 1963 som ble nedlagt i 2015.

Tanken bak banen var å etablere en gondol midt mellom de store turiststrømmene mellom Bergen, Flåm, Hardanger og Sogn.

Direktør Wæhle sier dette er en stor dag Voss Resort. Han sier det bør være fokus på åpningsdagen.

– Jeg forstår at det ikke alltid er like kjekt å få en ny nabo. Nå er den der, og vi skal gjøre alt vi kan for å leve godt i lag i tiden som kommer, sier han.

JUBEL: Flere hundre mennesker var møtt opp da administrerende direktør i Voss Resort, Øyvind Wæhle, åpnet gondolbanen onsdag. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vanskeligste saken jeg har vært borti

Voss kommune har gitt 5 millioner kroner i støtte og 15 millioner kroner i lån for å få banen realisert.

Fungerende ordfører i Voss, Sigbjørn Hauge (Sp), sier han forstår at dette setter grunneier i en vanskelig situasjon.

– Dette er en av de vanskeligste sakene jeg har vært borti, at man skal pålegge andre å få dette over seg. Nå får jeg håpe at de det gjelder får en erstatning for den ubekvemheten. Jeg håper de etter hvert vil se at dette var en god satsing for Voss, sier han.

Han mener likevel at potensialet i banen veier opp for den ubeleiligheten Rørvik og andre grunneiere opplever.

– Da jeg først hadde besluttet vedtaket, var jeg sikker på at det var det rette. Det tenker jeg også nå når jeg ser hvordan banen har blitt, sier Hauge.