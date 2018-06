Husbrann i Milde er sløkt

Klokka 15.33 melder brannvesenet at brannen i eit bustadhus i Mildegeilen er sløkt. – Flammane i andre etasje er slått ned og me går over i etterslokkingsfasen. Mannskap går over med varmekamera og sikrar at ingenting ligg og murrar, seier vaktkommandør Helge Lund. Det er uklart kva rom i huset brannen oppstod. Huset har fått moderate skader.