Seint måndag kveld braut det ut brann i eit trehus i Østre Skostredet i Bergen. Flammane slo gjennom taket i den første bygningen som tok fyr.

Tre menn blei berga ut frå bygget. Brannen gjekk gjennom taket i trehuset, og brannvesenet starta difor sløkking ovanfrå for å hinda spreiing. Det brann i kledningen mellom to tilstøytande hus, men brannmannskapa klarte å avgrensa skadane til det eine huset der brannen etter alt sannsyn starta, opplyser brigadeleiar Tom Berentsen.

– Store skader innvendig

01.51 melde brannvesenet at brannen var under kontroll. Litt mindre enn tre timar seinare var brannen i bygget sløkt. Røykdykkarar tok seg etter kvart inn i bygget og søkte gjennom huset. Då hadde allereie deler av andre etasje og loftsetasjen rasa saman.

MOTORSAG: Brannmannskap går laus på ytterveggane for å sløkka brannen i Østre Skostredet i Bergen sentrum. Loftsetasje og andre etasje har rasa saman. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Huset er totalskadd slik me ser det. Andre etasje og loftsetasjen er rasa saman og falle ned. Huset har ganske store skader innvendig, seier Berentsen.

Då røykdykkarar gjekk gjennom bygget skal bygget ha vore i rørsle. Brigadeleiar valte då å trekkja mannskapene ut.

– Røykdykkarar melde om at huset byrja bevega på seg. Då valde eg å avslutta røydykkarinnsatsen i huset, og me gjekk me over til utvendig sløkking, Berentsen.

BRIGADELEIAR: Tom Berentsen i Bergen brannvesen kalla røykdykkarane ut av det samanrasa huset då bygget starta røra på seg. – Me hadde kontroll, men eg valde å trekka ut dykkarane. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Eit mareritt

I Østre Skostredet ligg det fleire små butikkar, restaurantar og utestader på rekke og rad Lisa Story driv ein bruktbutikk rett bak huset der brannen oppstod.

I natt kunne ho berre stå og sjå på at butikken hennar fekk store røyk- og vasskadar.

– Det er heilt forferdeleg. Eg er så hjelpelaus, for eg får lov å ikkje koma bort. No har eg berre lyst å koma inn og sjå. Taksteinane fell og fell og eg ser taket er vekke. Dette er verkeleg eit mareritt, sa Story til NRK i natt.

FORTVILA: Lisa Story driv ein bruktbutikk og eit studio i Østre Skostredet. Butikken er røyk- og vasskadd. – Det er heilt forferdeleg. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

I sju år har Story drive butikken, som altså ligg midt i brannsmitteområdet i Bergen sentrum.

Medan ho viser NRK kor studio renn vatn gjennom taket.

Brannmannskap frå hovudbrannstasjonen var på staden fem minutt etter at alarmen gjekk klokka 23.40 måndag kveld. Utover tysdag morgon og føremiddag vil kjølingsarbeidet halda fram i Bergen sentrum.