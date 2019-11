Hus totalskadd i brann – tre personer sjekkes for røykskader

Meldingen kom til brannvesenet klokken 09.42. De har rykket ut med tre biler, blant annet en stigebil og tankbiler.

– Innringer fortalte at det var åpne flammer fra andre etasje, sa vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen på 110-sentralen.

Huset, som også har to kjellerleiligheter, ligger i Balane i Hordvik i Bergen.

– Bygningen blir karakterisert som totalskadet. Det er lite verdier å redde her, sier brannvesenets innsatsleder Jan Aase på stedet.

Klokken 10.37 meldte brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etterslukking vil pågå i flere timer.

Beboerne som var hjemme kom seg ut av huset ved egen hjelp.

– De tre beboerne er sendt til ambulanse for helsesjekk, sier innsatsleder Lise Sverdrup i Vest politidistrikt.

TREHUS: Boligen er et trehus som skal ha leiligheter i underetasjen. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Nabo: – Flammene står opp gjennom taket

Anita Haukås Oppedal er nabo til huset som brenner. Hun var på tur med hundene sine da hun så brannen.

– Det brenner kraftig, flammene står opp gjennom taket, sa hun til NRK før brannmannskapene fikk kontroll.

Hun sier at eieren av huset er på ferie, men at det er to leiligheter som er leid ut i kjelleren. Det er leieboerne som skal ha oppdaget brannen.

Oppedal sier at det er andre gangen det brenner i gaten på få år. For bare seks år siden ble hennes eget hus totalskadet i brann. De kunne bare beholde ytterpanelet.

– Vi står her og er litt skjelvne, alle mann.

Berit Berg så brannen da hun gikk ut for å nå en time hos øyelegen.

– Det er tykk sort røyk som kommer fra huset. Brannbilen står i tunet hos oss.