Store vannmengder har preget Vestlandet også natt til torsdag. Først måtte hovedveien E16 mellom Bergen og Voss stenges ved Bolstad på grunn av ras.

– Det er gått to store ras om lag to kilometer fra hverandre på E16 ved Bolstad. Noe trafikk ble sperret mellom rasene, og snart skal trafikken loses ut i retning mot Bergen, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen John Andreas Omdal.

Veien vil ifølge Omdal holde stengt på ubestemt tid.

Også omkjøringsveien på fylkesvei 314 er stengt ved Bergsdalen på grunn av ras utløst av regnværet.

– Der er en bro på vei til å forsvinne etter at steiner som har falt ned har ødelagt asfalten. Der skal geologer og Vegvesenet vurdere situasjonen når vi kan frigjøre personell fra E16, sier Omdal.

ØDELAGT ASFALT: Asfalten på fv. 314 har fått store skader etter raset. Foto: Ragnvald Berge

Omkjøringsvei er fylkesvei 7 mellom Granvin og Folkedal. Der er det kolonne mellom Granvin og Fyksesund.

– Ingen fare for liv

Det var varslet store nedbørsmengder over Vestlandet natt til torsdag og på dagtid torsdag. Klokken 07 meldte Meteorologisk institutt at farevarselet er avsluttet, men NVE melder at rasfaren fortsatt er betydelig.

– Slik det er nå, er det ingen fare for liv eller noe slikt, men det er litt vanskelig å ta seg fra Bergen til Voss ettersom flere veier er stengt, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Det har også gått flere ras mellom Vikøy og Norheimsund i Kvam. I tillegg er flere hundre meter av den lokale omkjøringsveien Tveitveien vasket vekk av de kraftige regnskyllene.

– Veien er rett og slett borte. Per nå er det ikke mulig å komme seg mellom Vikøy og Norheimsund. Eneste omkjøringsvei er via Hålandsdalen, en lang omvei, sier Sætre.

OPPRYDDING: Opprydningsarbeidet på fv. 49 mellom Vikøy og Norheimsund startet allerede i morgentimene. Klokken 08 er veien fremdeles stengd. Foto: Politiet

Evakuerte seg selv

Klokka 2.40 meldte brannvesenet i Hordaland om at et hus i Vikøy i Kvam var evakuert som følge av store mengder vann som kom drivende gjennom veibanen og bebyggelsen. Politiet og representanter for kommunen rykket ut til området.

– Beboerne evakuerte seg selv da det begynte å renne vann gjennom huset. Brannvesenet og politi har vært på stedet og konstatert at det dreier seg om store mengder vann, sier Sætre.

Kvam kommune har torsdag morgen satt krisestab som følger av det kraftige regnværet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

KRISESTAB: Ordfører i Kvam, Jostein Ljones, er selv avskjært fra kommunesenteret Norheimsund. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vår førsteprioritet er å organisere transport til og fra barnehage, skole og for helsepersonell som skal på jobb.

Ordfører Jostein Ljones bor selv i søndre deler av kommunen, og må kjøre en 10 mil lang omvei via Eikelandsosen til rådhuset i Norheimsund.

– Jeg er på vei til rådhuset nå. Det er snakk om store nedbørsmengder her, sier Ljones.

I Hordaland har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt farevarselet for jord- og flomskred til oransje nivå, det nest høyeste, mens de har sendt gult farevarsel for Sogn og Fjordane og de nordligste delene av Rogaland.

RAS: Fylkesvei 49 ble stengt i løpet av natten. Foto: Politiet

Mye nedbør

Meteorologisk institutt advarte onsdag kveld om svært kraftige regnbyger for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlige Rogaland. Varselet gikk ut på at det lokalt kunne komme 40–60 millimeter nedbør på tre timer.

– Det har kommet mye vann i områdene rundt Bolstad og Norheimsund, men det skal ha gitt seg nå, sa operasjonsleder Sætre ved 3.20-tiden.

Statens vegvesen besluttet derfor å stenge fv7 mellom Granvin og Folkedal klokken 20 på grunn av fare for ras. Det samme skjedde på rv. 13 ved Teigen, mellom Odda og Fresvik, klokken 23. Begge strekninger er ventet å åpne igjen torsdag morgen klokken 07.

Det er også meldt gul fare for flom på Vestlandet som følge av den ventede nedbøren onsdag og torsdag.

Da uværet kom inn over kysten onsdag, begynte det å brenne i en enebolig på Sotra, trolig etter et lynnedslag. Beboerne var ikke hjemme, men huset ble helt overtent.