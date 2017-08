Klokken 14.35 torsdag ble brannalarmen utløst på Bergen lufthavn, Flesland.

– Alle ble evakuert, enten ut på flysiden eller bysiden, sier operativ sjef i Avinor på Flesland, Øystein Skaar.

Flere hundre passasjerer måtte ut. Det kunne fort dreid seg om flere tusen.

– Det blir nok noen forsinkelser, men vi var heldige med tidspunktet, ved at det skjedde før ettermiddagsrushet, sier Skaar.

Vurderer anmeldelse

Aslak Sverdrup Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Politiet var ved 16-tiden i ferd med å gjennomgå overvåkningsbildene. De viser at det er en passasjer som trykker på brannalarmen ved bagasjebåndene.

– Politiet er her nå, og ser på video av denne personen. Vi fikk løst dette i løpet av kort tid, men det skapte likevel kø i sikkerhetskontrollen. Vi ser så alvorlig på det at vi vurderer politianmeldelse, sier lufthavnsjef Aslak Sverdrup.

– Patruljen er på stedet og gjør undersøkelser, bekrefter politiets operasjonsleder Frode Kolltveit.

VED RULLEBANEN: Evakueringen skapte lange køer i sikkerhetskontrollen i etterkant. Foto: PÅL GAUTE SÆTRE / 03030-tipser

Trykker for å rekke flyet

Det er andre gang på fire dager noen trykker på brannalarmen på Flesland uten at det er brann. Mandag kveld ble terminalen evakuert, og dessuten måtte bagasjeanlegget stoppes.

Ved begge tilfellene virker det av overvåkningsbildene som om alarmutløsningene er gjort helt uten mål og mening.

Øystein Skaar Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Men vi har også hatt tilfeller der folk trykker inn alarmen for å rekke flyet sitt, sier lufthavnsjef Sverdrup.

Det samme skjedde på Gardermoen tidligere i år. Operativ sjef Øystein Skaar er klar på at falske alarmer er svært alvorlige, både av hensyn til passasjerene og flyselskapene.

– Det får betydning ved at folk kanskje ikke rekker flyene sine, og kan skape usikkerhet for potensielt mange tusen mennesker. Det henger også kostnader ved dette for flyselskapene, ved at det kan gi ringvirkninger for nettverkene deres og avganger fra andre destinasjoner, sier Skaar.

– VIL ETTERFORSKE: – Hvis det kommer en anmeldelse fra Avinor, og vi har forutsetninger for å finne den som har gjort det, er det naturlig for oss å etterforske saken, sier Bård-Tore Norheim, politistasjonssjef i Bergen sør. Foto: Stian Røkenes / NRK

Kan gi streng straff

Med to alarmutløsninger på kort tid, begge i den nye terminalen, ser Avinor alvorlig på situasjonen.

– Dette pleier å skje et par ganger i året. Vi kommer nå til å be om hjelp for å se på ulike tiltak vi kan gjøre innenfor regelverket som finnes, sier Skaar.

– Vi har snakket med politiet om det denne uken, og også de ser alvorlig på det, sier Skaar.

Det bekrefter politistasjonssjef i Bergen sør, Bård-Tore Norheim.

– Det er alvorlig på den måten at det lammer trafikken, og slik sett har samfunnsøkonomisk betydning. I tillegg skaper det usikkerhet. I disse terrortider er folk gjerne veldig på alerten på lufthavner, og slike ting kan skape frykt, sier Norheim.

Han sier det kan spille inn på straffeutmålingen.

– Falske alarmer gir uansett betydelige bøter, men her rammer det såpass mange og skaper så mye usikkerhet, at vi i politiet ser svært alvorlig på det. Det er totalt uakseptabelt, sier Norheim.