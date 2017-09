Hundrevis av sykkel-VM-biler slipper bompenger

I slutten av august fortalte NRK at Sykkel-VM 2017 fikk avslag på søknaden om betalingsfritak for bilene deres og lagbiler som passerer bomringen i Bergen og på Askøy under mesterskapet.

Vedtaket kom overraskende på Harald Tiedemann Hansen i Bergen 2017 og Norges Cykleforbund. Han fryktet en ekstraregning på 150.000 kroner.

– Dette er penger vi ikke har lagt inn i budsjettet i det hele tatt, sa Hansen.

Etter at NRK omtalte saken, anket arrangøren avgjørelsen til Vegdirektoratet.

Tirsdag ettermiddag har de kommet med sin avgjørelse: Service- og sikkerhetsbilene slipper å betale når de passerer bomringene under rittene i VM.

– De slipper unna bompenger fordi veiene likevel er stengt for allmenn ferdsel, og det ikke er grunnlag for å kreve inn bompenger, bekrefter pressesjef i Vegdirektoratet, Kjell-Bjørn Vinje, overfor NRK.

MANGE RUNDER: Med forskjellige ritt i ni dager, og over 100 biler i følget, frykter VM-arrangøren at bompengeregningen skal vokse seg til opp mot 150.000 kroner. Her fra Tour des Fjords i 2016. Foto: ANDY LYONS / AFP

«Stor økonomisk betydning»

Dermed kan Sykkel-VM puste lettet ut over å unnslippe en sur ekstraregning på toppen av det som allerede ligger an til å bli et underskuddsprosjekt.

«For arrangøren vil belastning av bompengeavgifter ha stor økonomisk betydning», skrev Hansen i anken til Vegdirektoratet.

Arrangørens 105 biler og de over 80 deltakernasjonenes lagbiler vil ifølge Hansen passere bomringen over 60 ganger i løpet av VM – bare i Bergen sentrum. Slikt blir det naturligvis penger av.

Kristian Bauge Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen region vest, som i avslaget skrev at reglene ikke åpner for fritak under idrettsarrangement, anbefalte Sykkel-VM å kontakte bomselskapet for å få Autopass-brikker.

– Så sparer de noen kroner på rabattene, sa Bauge.

«Et nasjonalt anliggende»

Hansen og Bergen 2017 argumenterte i anken med at myndighetene hadde «stilt offentlig veggrunn til eksklusiv disposisjon» og at VM i Bergen er «et nasjonalt anliggende».

Det var dette som fikk Vegdirektoratet til å si ja til søknaden. Direktoratet understreker at de ikke omgjør Vegvesenets beslutning om å ikke gi noe generelt bompengefritak gjennom hele sykkel-VM-perioden.

Men de skriver at det ikke er grunnlag for å kreve inn bompenger på strekningene som «stilles til disposisjon for gjennomføringen av idrettsarrangementet» og «blir stengt for alminnelig ferdsel under sykkelrittene».

«Kjøretøyene som brukes under selve sykkelrittene på vegene som er stengt for alminnelig ferdsel vil derfor ikke bli belastet bompengeavgift», fastslår direktoratet.

– Veldig gledelig

Harald Tiedemann Hansen er naturlig nok svært fornøyd med beslutningen.

– Dette er selvfølgelig veldig gledelig, men noe annet ville jeg syntes var veldig unaturlig, sier Hansen.

Han sier seg fornøyd med at direktoratet har fulgt deres argumentasjon, og understreker hvor viktig de sparte utgiftene er.

– Vi trenger fritaket, fordi vi uansett får betydelige bompengeutgifter før, under og etter VM, sier Hansen.