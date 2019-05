25. januar 1919 startet et nytt kapittel i norsk idrettshistorie. På Haukelandsmyren i utkanten av datidens Bergen kommune ble et nytt stadion innviet.

Man nøyde seg ikke med enkel snorklipping: Selveste landslaget var motstander da Sportsklubben Brann skulle spille sin første kamp på sin nye hjemmebane.

Det endte som det så ofte har gjort siden, også. Brann tapte 6–2. I øsende regnvær.

– Av de viktigste i landet

Det er heller ikke de mange seirene eller pokalene som har gjort Brann Stadion så spesielt.

– Det er publikummet som har gjort Brann Stadion til noe unikt. Brann har alltid hatt et helt spesielt supporterkorps, sier NRK-legende Arne Scheie.

– Jeg vil si at Brann Stadion er blant de viktigste idrettsarenaene i Norge. «Stadion» har betydd utrolig mye for fotballinteressen i Bergen, på vestlandet og hele Norge, fortsetter den tidligere sportskommentatoren.

Regnet og «Kniksen»

Den unge Arne Scheie forelsket seg selv i både «Stadion» og Brann på 1960-tallet. Bare 17 år gammel hadde han reist over fjellet for å se rødtrøyene møte Steinkjer på Brann Stadion. Bortelaget tok ledelsen, men anført av de voldsomme regnbygene og kometen Roald «Kniksen» Jensen vant Brann 4–1.

– Det var litt av en opplevelse, mimrer Scheie.

– SPESIELL DAG: Fotballkommentator for NRK, Arne Scheie, understreker at det er en spesiell dag i Bergen, når Brann har bedre odds enn Rosenborg.

Nettopp «Roald Kniksen» Jensen er enkeltpersonen som har hatt mest å si for Brann Stadion sin posisjon i norsk fotball. Før 60-tallet hadde «sosseklubben» Brann måtte kjempe med andre klubber om bergenspublikummets gunst.

«Kniksen» vant hele Bergen og store deler av kongeriket, og har både havnet på sokkel utenfor Brann Stadion, og gitt navn til klubbens adresse.

«Stadion» med stor s

– Bare det at mange av oss utenfor Bergen kaller Brann Stadion for bare «Stadion», er en anerkjennelse av dens betydning i norsk fotball, seier tidligere Rosenborg-spiller Jan Ivar «Mini» Jakobsen.

Mens «Kniksen» er den som har begeistret bergenspublikummet mest, er «Mini» blant dem som har høstet aller mest pepper på «Stadion». Noe han ikke ville vært foruten.

– Jeg har sprunget over hele banen for å ta salto foran de mest ihuga Brann-supporterne, forteller den livlige kantspilleren som elsket å gjøre livet surt for publikum på stadion.

LANDSKAMP I 1990: Jan Åge Fjørtoft, Gøran Sørloth t.v. og Jahn Ivar Mini Jakobsen i midten var blant dem som spilte landskamp i Bergen 9. oktober 1990. Stillingen ble 0–0 mellom Norge og Ungarn. Foto: Torolf Engen / Scanpix

– Har bidratt til min velstand

Hans beste minner fra Brann Stadion er et av hans få tap på stadion.

– Nils Arne Eggen hadde tatt ut feil lag, altså uten meg i startoppstillingen. Stillingen var 2–1 til brann, og jeg skulle byttes inn i andre omgang. Da opplevde jeg at mer enn 13.000 bergensere pep intenst på meg. De var livredde for at jeg skulle snu kampen. En fantastisk følelse.

Han har ikke alltid reist tomhendt fra Brann Stadion.

– Supporterne kastet mye rart etter meg. Mye mynt. Sånn sett har Brann Stadion bidratt til min velstand, humrer «Mini».

I tillegg til å være hjemmebanen til «Bergens stolthet», har banen vært vertskap for tre cupfinaler og en rekke landskamper. Senest i 2014 da Ada Hegerberg og den norske fotballjentene banket Hellas 6–0 foran så altfor mange tomme røde seter.

HEGERBERG PÅ «STADION»: I 2014 spilte Ada Hegerberg på Stadion sammen med det norske kvinnelandslaget. Norge vant 6–0 mot Hellas. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Er det én dag bergenserne bør komme seg på kamp, er det i dag

At selve jubileumskampen skal spilles mot erkerivalen Rosenborg, ville normalt ført til mang en våkenatt for branns supportere. Men denne gangen er det annerledes. For første gang på mange år er Brann store favoritter mot trønderne.

– Det må være første gang at Brann er suverene favoritter mot Rosenborg. Trønderne har hatt store problemer i spillet sitt. Det må være en drøm for brannspillerne, sier «Mini».

– Er det én dag bergenserne bør komme seg på kamp, er det i dag. Jeg tror det kan bli en fest, sier Jakobsen.

FYR OG FLAMME: «Stadion» sto i fyr og flamme før eliteseriekampen mellom Brann og Rosenborg i 2010. Brann tapte 3–2. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Nye tribuner, nye skandaler

Mens andre norske toppklubber, som Viking, Vålerengen og Molde har flyttet fra sine tradisjonelle hjemmebaner, har Brann blitt værende på Brann Stadion siden 1919.

Det har resultert i en nærmest kontinuerlig oppgradering av anlegget. Senest under fjorårssesongen, da den gamle ærverdige hovedtribunen ble erstattet med en ny tribune.

Selv om bergenserne elsker sitt stadion, har anlegget i Idrettsveien i Årstad bydel tidvis vært en tung byrde for sportsklubben.

Allerede i 1927 måtte den første redningsaksjonen iverksettes, for å hindre at banken stakk av med det gjeldstyngde stadionet. Siden har så godt som alle utbyggingsprosjekter på anlegget ført til røde tall og nye skandaler.

Likevel. Hundre år etter, er det akkurat som i 1919:

«Byen è Bergen og laget è Brann, stedet è stadion, så syng alle mann.»