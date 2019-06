Hund fant butikktyv i hage

En butikktyv ble tatt på fersk gjerning på en bensinstasjon på Storetveit. En vekter prøvde å stanse mannen, men tyven slo etter vekteren og kom seg unna. En hundepatrulje fant mannen i en hage like ved, og mannen ble pågrepet med et utbytte på en boks energidrikk og noe smågodt. Vekteren er ikke skadet. Mannen er siktet for butikktyveri og anmeldt for kroppskrenkelse av vekteren.