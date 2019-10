Hummarteiner i vegen for ferje

Ulovleg plasserte hummarteiner skaper problem for Halhjemsferja, skriv Os & Fusaposten. Teinene er plassert langsmed land og under kaia, noko som gjer det vanskeleg å legge til. Fiskeridirektoratets sjøteneste er på veg til Halhjem for å rydde opp.