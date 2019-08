Høyre varsler omkamp om bompengepakke de selv stemte for

Bompengedebatten ligger an til å bli den dominerende saken i årets valg. Både i flere byer og mindre kommuner varsles det nå omkamp om bompengepakker som allerede er vedtatt med stort politisk flertall.

– Nasjonale saker dominerer valget. Velgerne ser på tv, hvor bompengesaken er sentral, og partiene skal kapre velgere. Da blir det også viktig lokalt, selv steder hvor det ikke har vært så veldig tema før, sier valgforsker Sveinung Arnesen ved Norce Research i Bergen.

Ordførerkandidat: – Vil ramme skjevt

Sist ut er øykommunen Bømlo kommune sør i Hordaland, hvor det har vært bompengeinnkreving ved kommunegrensen i mange år.

Politikerne har vedtatt å i tillegg opprette en bomring rundt kommunesenteret Svortland for å få inn mer penger til å ruste opp veiene.

Men nå vil Høyre skrote denne.

KRANGLER OM BOMPENGER: Ragnfrid Sønstabø (H) og Morten Helland (KrF) blir intervjuet av NRKs Oddgeir Øystese i onsdagens direktesendte valgdebatt fra Svortland på Bømlo. Foto: Tale Hauso / NRK

– Bomringen vil slå skjevt ut for alle på vestsiden av Bømlo og ikke minst for næringslivet i sentrum, sa partiets ordførerkandidat Ragnfrid Sønstabø under NRK Hordalands direktesendte valgdebatt fra Bømlo onsdag.

– Det kommer nok penger inn gjennom den eksisterende bominnkrevingen. I tillegg vil det koste 16 millioner kroner å sette opp bommene, samt ti millioner i året for å drifte dem. Man får mye vei for de pengene, sier Sønstabø.

Les også: Bomstasjon kan være påtent i protest

Får krass kritikk

De øvrige partiene reagerer sterkt på at Høyre nå vil ha omkamp om Bømlopakken, som allerede er sendt til Stortinget for godkjenning.

– Dette er problematisk. 26 av 27 i kommunestyret stemte for denne pakken, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Torunn Laurhammer.

– Høyre skaper her tvil om en søknad som er sendt inn til Stortinget med bredt politisk flertall og som baserer seg på en løsning foreslått av eksperter, sier Morten Helland i KrF.

Se hele debatten her:

Val 2019 på Bømlo: Sjå NRK-debatten her Du trenger javascript for å se video.

Bompengepanikk over hele landet

– Det fremstår som strategisk og litt opportunistisk, at Høyre her kaster seg på en bølge. Det er selvfølgelig svært gunstig å komme med et slikt utspill nå, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

VALGFORSKER: Johannes Bergh. Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

Han sikter til den voldsomme motstanden mot bompenger og fremgangen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har ført til at en rekke andre bompengeprosjekter nå lever farlig.

Også i Drammen og Nedre Eiker var det Høyre som snudde og sikret flertall mot ny bompakke og byutviklingsavtalte, en snuoperasjon som regnes som den store starten på bompengepanikken i norsk politikk.

Statminister Erna Solberg har også gjentatte ganger siste tiden uttalt at bompengenivået er blitt for høyt .

Se Siv Jensen (Frp) mot Trym Aafløy (FNB) i Debatten:

Folkebevegelsen nei til bompenger beskyldte Siv Jensen (Frp) for løftebrudd i bompengesaken under mandagens partilederdebatt. Du trenger javascript for å se video. Folkebevegelsen nei til bompenger beskyldte Siv Jensen (Frp) for løftebrudd i bompengesaken under mandagens partilederdebatt.

– Kan bli vanskelig å få fremdrift

Heller ikke valgforsker Sveiung Arnesen ved Norce research i Bergen er overrasket over at partier nå plutselig snur i bompengesaker som man trodde var opp og avgjort for lenge siden.

– Til sjuende og sist skal partier vinne velgere. Da er det naturlig å følge opinionen i en valgkamp, sier han.

Forskeren mener faren er at bompengefinansieringen lokalt kan bli tema i valg etter valg.

– Ideelt sett bør man la ting som er vedtatt ligge. Det kan fort bli et problem hvis man hele tiden må ta gamle saker om igjen. Da kan det bli vanskelig å få fremdrift i saker, sier Arnesen.

Spent på innspurten

Valgforsker-kollega Johannes Bergh er spent på om bompenge-diskusjonen får lov å prege innspurten av valgkampen like mye som den har gjort i vår og i sommer.

– Det hadde vært veldig rart og unaturlig om en så snever sak skulle få dominere helt inn. Det er mange andre saker i et lokalvalg som er minst like viktige å diskutere, og man må forvente at valgkampen skal handle om andre ting, sier han.