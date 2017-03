Hovedveivalg blir klart på mandag

Mandag kommer konklusjonen på hva som blir hovedveien mellom Øst- og Vestlandet, i tillegg til europavei 134 over Haukeli. Det bekrefter Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til NRK.

Alternativene det står mellom er riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet.