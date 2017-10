– Jeg syntes det var ekkelt. Det var en positivitet, egentlig, på den siden. Og så kom den kommentaren, minnes Stellberg.

Mandag startet mordbrannsaken mot to polske brødre på 35 og 37 etter at hotellet Lune Huler i Lindås brant ned natt til søndag 6. desember 2015.

Et samboerpar lå og sov i hotellbygningen da brannen brøt ut. Statsadvokat Benedikte Høgseth mener 35-åringen tente på, sammen med en 40-åring som befinner seg i Polen, men omtaler 37-åringen som «oppdragsgiver».

Motivet kom ifølge Høgseth fra en blanding av frykt og rasisme, fordi hotellet 37-åringen bodde i nærheten av, skulle omgjøres til asylmottak.

Mandag fulgte han nøye med på den polske oversettelsen av aktors innledningsforedrag og senere sin yngre brors forklaring. Tirsdag var det storebrorens tur til å forklare seg.

– Han kjenner seg ikke igjen i anklagene som kom om at han hadde en frykt, og at rasisme har drevet ham til dette her. Det stiller han seg totalt uforstående til, sier 37-åringens forsvarer, Ole Magnus Strømmen.

BRANT: Hotell Lune Huler skulle bli asylmottak for enslige mindreårige under den store asylanttilstrømningen til Norge i 2015. I stedet brant det ned. Foto: Oddbjørn Rosnes / NRK

– Tenker mer på penger enn å hjelpe

Statsadvokaten vil med vitnebeskrivelser, samt Facebook-chatter med lenker til nyhetssaker om asylmottaket, vise retten at 37-åringen var svært negativ til planene.

Tirsdag leste Høgseth også opp en kommentar mannen la igjen på Lune Hulers Facebook-side i slutten av oktober 2015.

Kommentaren kom under en artikkel om asylmottak-planene fra lokalavisen Nordhordland, som var delt på hotellets Facebook-side av hotelleier Jenfrid Stellberg selv.

Stellberg signerte delingsteksten med navn, og innledet på følgende måte:

«Da ser det ut til at jeg får være med på å hjelpe noen av de verst stilte i verden (...)».

37-åringen svarte med å beskylde Stellberg for å tenke mer på penger enn mennesker i nød. Mannen skrev videre at «the rest of the neighbourhood will struggle».

VAKTE HARME: «Da ser det ut til at jeg får være med på å hjelpe noen av de verst stilte i verden (...)», skrev hotelleier Jenfrid Stellberg da hun delte nyheten om at Norsk Mottaksdrift og Lindås kommune, ved ordfører Astrid Aarhus Byrknes, ville gjøre hotell Lune Huler om til asylmottak. Foto: Skjermdump

Husker kommentaren godt

Etter brannen fortalte hotelleieren NRK at hun ikke hadde mottatt trusler eller negative meldinger knyttet til det kommende asylmottaket.

Men hun husker kommentaren fra den nå tiltalte 37-åringen under Facebook-posten.

– Jeg oppfattet Lindås-folket som positive, men det har jo kommet frem at han skrev på Lune Huler sin Facebook-side når det ble kjent at det var søkt om å opprette asylmottak, forteller Stellberg til NRK i dag.

Hotelleieren sier hun bet seg merke i kommentaren, og at den ga henne en ubehagelig følelse.

37-åringen slettet sin Facebook-konto etter brannen, og kommentaren han la igjen vises ikke lenger offentlig. Politiet har imidlertid klart å gjenopprette kontoen, og slik funnet frem til kommentaren.

– Visste ikke om UDI-godkjennelsen

Men selv om mannen var kritisk til planene om asylmottak, har han hverken planlagt eller påsatt noen brann, ifølge forsvareren.

– Det som er helt klart, er at min klient sier at han ikke har deltatt i noen planlegging. Og det er soleklart at han ikke har vært med på utføringen, sier Strømmen, med henvisning til at 37-åringen var på julebord da brannen startet.

UDI hadde offentliggjort at hotellet skulle bli asylmottak dagen før det brant. Strømmen sier klienten ikke var bevisst på dette.

– Han var ikke klar over hvordan status i saken var da det brant, sånn som jeg oppfatter det, sier forsvareren.

MENER 37-ÅRINGEN PLANLA: Statsadvokat Benedikte Høgseth har utpekt den eldste av de to polske brødrene som hovedmannen i planleggingen av asylbrannen i Lindås. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Trodde mottaket var vedtatt

Statsadvokat Benedikte Høgseth vil imidlertid argumentere for at 37-åringen trodde asylmottaket var vedtatt allerede da Norsk Mottaksdrift søkte, en søknad lokalavisene altså omtalte i slutten av oktober.

Lykkes Høgseth i å overbevise retten om dette, vil hun lettere kunne argumentere både for at motivet var å hindre asylmottaket fra å åpne, og at brannen kan ha vært planlagt i lang tid.

Samtidig vil hun slå beina under forsvarets innvending om at brannen ikke kan ha vært planlagt, fordi 40-åringen, som kom fra Polen til Norge helgen det brant, bestilte flybilletten før UDI hadde offentliggjort godkjennelsen.

Les mer: Mener flybillett beviser at de ikke planla brannen

Skal vitne i retten

Snart to år har gått siden Stellbergs hotell brant ned. I løpet av den tiden har det i rekordfart blitt gjenoppbygget og åpnet som asylmottak, før behovet avtok og mottaket ble stengt i sommer.

Nå står hotellbygningene tomme.

– Jeg har gitt meg selv ut året til å finne ut hva jeg skal gjøre med det, sier 61-åringen.

Men først skal hun delta i mordbrannrettssaken i Bergen tingrett. Etter at de tiltalte har avgitt sine forklaringer, skal hotelleieren selv innta vitneboksen onsdag.

Stellberg forteller at hun ikke har gjort noen spesielle forberedelser før vitnemålet.

– Jeg vet bare det jeg vet, og noe mer enn det vet jeg ikke. Jeg ble oppringt da det brant, og dro ut dit, men jeg var ikke ved hotellet i dagene før det skjedde.

– Hva betyr det for deg at saken nå er oppe for retten?

– Jeg synes jo det er bra, men det er ikke noe jeg har ventet på, og jeg har verken gledd meg eller kvidd meg. Jeg må få lov å si at jeg var veldig glad at ikke liv gikk tapt, og at det heller ikke var hjemmet mitt som brant. Selv om jeg hadde en del private ting lagret der, og det var utrolig trist og sjokkerende å komme ut dit den natten, sier Stellberg.

– VANLIGE HOLDNINGER: 37-åringens forsvarer Ole Magnus Strømmen, her sammen med lillebrorens forsvarer, Dagfinn Hessen Paust, sier 37-åringens skeptiske holdning til asylmottaket ble delt av store deler av nærområdet, slik han forstår det. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Han var skeptisk, men ikke hatefull

Forsvareren sier 37-åringen ikke har uttrykt ønske om å gjøre noe for å stoppe asylmottaket, men legger ikke skjul på at han var negativ til planene.

– Det var en holdning som var delt av store deler av nærområdet, sånn som jeg forstår det, at det var en viss skepsis. Det var han også – han var skeptisk – men han var ikke noe hatefull eller noe sånt i sine ytringer, sånn som jeg oppfatter det, sier Ole Magnus Strømmen.

Hotelleier Stellberg holder tross Facebook-kommentaren fra den tiltalte fast ved at hun nesten utelukkende fikk god respons.

– Stemningen var positiv, og etter at hotellet brant, ble den superpositiv. Det var jo omtrent trampeklapp under folkemøtet i Lindås, sier Stellberg.

Les mer: Innbyggernes hjertevarme rørte ordføreren til tårer

61-åringen medgir at hun var litt spent på mottakelsen i nærmiljøet da Norsk Mottaksdrift og Lindås kommune første gang skulle fortelle om planene om å etablere asylmottak.

– Det var jo jeg som skulle leie ut, men selv om jeg visste at asylmottak hadde brent i Sverige, var jeg aldri inne på tanken om at dette kunne få noen konsekvenser for bygningene mine. Det som skjedde var helt uvirkelig, rett og slett.