Hotelgjest vekket av tyver

En gjest på Best Western hotel i C. Sundsgate i Bergen sentrum våknet av at det var folk på rommet kl 02 i natt. To personer, en kvinne og en mann i 30-årene, ble senere pågrepet. De hadde da tatt en koffert fra hotelgjesten, samt flere eiendeler fra hotellet. De to pågrepne sitter nå i arresten. Ifølge politiet passer de også til beskrivelsen av dem som har gjort hærverk på et annet hotel i sentrum i natt.