Hordfast vil øydelegga trua natur – no vurderer regjeringa naturreservat

Regjeringa har tidlegare fått kritikk for å legga Hordfast gjennom verdifull natur, blant anna den sjeldne regnskogen på Tysnes. Ein skogstype som berre finst i Hordaland og Rogaland, og som er rekna som sterkt trua.

I eit brev sendt frå Klima- og miljødepartementet 29. juni, argumenterer departementet for første gong for at det trengst ein heilskapleg analyse av kva konsekvensar Hordfast vil ha for naturen langs strekninga Bergen-Stavanger.

Departementet føreslår også at Fylkesmannen i Hordaland skal forma ut ein verneplan.

Natur som er eineståande for Tysnes

Fylkesmannen i Hordaland har lenge meint at Hordfast kjem til å øydelegga så mykje natur på Reksteren i Tysnes kommune at det blir nødvendig å verna såkalla økologiske kompensasjonsområde.

Det vil seia å finna andre område der ein kan sikra tilsvarande naturverdiar, og då gjerne i nærleiken av der eit inngrep skal skje, opplyser Steinulf Hoel i Miljødepartementet.

– Ut ifrå det me har sett så langt ville det ikkje vore noko stor overrasking om dette tiltaket må bli brukt over Reksteren, seier miljøvernsjefen hos Fylkesmannen, Kjell Kvingedal.

Han viser til ulike lav og moseartar som ikkje finst nokon annan stad i verda, berre i dei svært fuktige skogsområda på Reksteren i Tysnes kommune. Dette er landskap med regnskog, sumpskog og kystmyr,

Alt dette skal etter planen bli rasert av ein firefelts motorveg, men ting ser litt lysare ut etter at miljødepartementet har tatt til orde for ein verneplan.

– Bør vera med frå starten

Kjell Kvingedal seier at landskapsvern er viktig for å hindra ytterlegare skade etter at Hordfast ev. blir bygd. Han peiker på at ein ved å bygga ned verdifulle naturtypar også aukar presset på resterande naturtypar.

– Derfor kan eit tiltak vera at dei attståande områda blir verna som naturreservat og slik blir beskytta i framtida.

KRITISK: Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen meiner at økologisk kompensasjon burde vore med i planen frå starten av. Foto: Privat

Kvingedal meiner at økologisk kompensasjon er eit verkemiddel som bør vera med i ei slik planlegging frå starten av, og peiker på at Fylkesmannen tok dette opp tidleg.

Klima- og miljødepartementet har tidlegare meint at det har vore for tidleg å planlegga slike kompensasjonsområde. Dei svarte at dei skulle komma tilbake til dette om det blei nødvendig,

No innrømmer departementet at ein bør vurdera slik kompensasjon når ein planlegg store samferdsleprosjekt.

– Me har eit moralsk ansvar for å ta vare på denne typen skog. I tillegg til at sjølve skogstypen er såpass spesiell, så gir den livsrom til mange artar kor fleire er på den norske raudlista, seier Thor-Arne Englund i Miljødepartementet.