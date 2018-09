Hordaland toppar mørk statistikk

Av dei 30 ulukkene på norske vegar i sommar, har fem dødsfall skjedd i Hordaland. Det er like mange som i Rogaland. Buskerud og Sogn og Fjordane følger deretter med tre dødsulukker kvar. 30 dødsfall i trafikken er to færre enn i same periode i 2017, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding sundag.