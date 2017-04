Hør kampen: Brann-Strømsgodset

Brann har historikken og oddsen på sin side når Strømsgodset og Marcus Pedersen kommer på besøk til Brann Stadion.

Av 28 kamper mellom lagene i Bergen, har Strømsgodset kun vunnet tre kamper. Brann har tatt 13 seire, mens åtte kamper har endt uavgjort.

NRK sender i år alle Branns kamper direkte på radio. Kveldens kamp kan du høre på NRK.no, dab-kanalen NRK Sport og P1 i Hordaland fra klokken 19.00.

Godset-kaptein fra Sotra

Strømsgodset kommer med to profiler med god tilknytning til Bergen. Marcus Pedersen bodde i Bergen i 2014 og 2015, mens «Godsets» kaptein Jakob Glesnes er fra Sotra.

– Det blir veldig artig. Dette er en kamp som jeg gleder meg litt ekstra til. Det er alltid gøy å møte Brann, sier Glesnes til egen klubb

Det er knyttet stor spenning til om Branns nye kaptein, Vito Wormgoor, er klar. Han sto over første serierunde grunnet en skade, og klubben opplyser at han er svært usikker for kampen. Avgjørelsen på om han spiller blir tatt tett opp til kampstart.