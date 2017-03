Den nyopprettede Mesterfinalen er startskuddet for fotballsesongen 2017. Finalen er i utgangspunktet er en kamp mellom seriemester og cupmester, men i og med at Rosenborg vant begge trofeene i fjor, er seriesølvvinner Brann motstander.

– Det blir godt å komme i gang med kamper som teller. Jeg tror de fleste er lei av treningskamper og treningsleirer, med kamper som ikke betyr noe. Det blir godt for alle sammen å få seg en skikkelig kamp, sier Brann-spiss Torgeir Børven.

Han er en av spillerne det er knyttet store forventninger til foran sesongen. Brann overrasket alle i fjorårssesongen og tok en smått sensasjonell sølvmedalje i Tippeligaen.

Følg kampen her på nrk.no eller på dab-kanalen NRK Sport fra klokken 19.

Vil stoppe Rosenborg-trippel

Rosenborg gjorde reint bord i fjor, og plukket med seg både seriemesterskapet og kongepokal tilbake til Trøndelag.

VIL TA «HÉM» FATET: Brann-trener Lars Arne Nilsen nekter å unnvære Rosenborg trippelen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Der tror Brann-trener Lars Arne Nilsen kommer til å gjenta seg i år. Men et trofé skal i hvert fall «hém» til Bergen.

– Vi må ta opp kampen mot Rosenborg og ta den ene tittelen. Vi vil ikke at Ingebrigtsen skal stå der med tre fingre i været etter serieslutt, og ta trippelen. Det kommer han til å gjøre, hvis han vinner serie og cup slik som han pleier å gjøre, sier Nilsen.

Her er trofeet som RBK og Brann kjemper om i kveld:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Heller ikke Rosenborg tar lett på oppgaven i kveld.

– Det laget vi sender ut på banen i Bergen skal være godt nok til å vinne, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

SHOW: «Lord Bendtner» er Eliteseriens største profil. Den tidligere Arsenal-spissen kom til Rosenborg før sesongen. Foto: Celine Stensrud Øi / NRK

Samarbeid med Unicef

Kampen arrangeres som et samarbeid mellom Unicef, Discovery og fotballforbundet, på modell fra engelske Charity Shield.

Før, under og etter kampen vil både tilskuere og fjernsynstittere få mulighet til å donere penger til Unicef og deres prosjekter.

Obos er sponsor for kampen, og gir penger til Unicef, mens vinneren får 100.000 kroner til å donere til et lokalt, veldedig formål.

– Jeg håper at det blir fullt stadion og stor stemning, og at dette ikke blir en engangsgreie, men en tradisjon. Dette er veldig stort i andre land, sier pressesjef i Unicef, Merete Agerbak-Jensen til NRK.

Solgt 3.400 kampbilletter

Brann opplyser at de har solgt over 3.400 billetter til kampen, i tillegg til de 6.600 som har kjøpt partoutkort på Brann Stadion. Det bringer det totale antallet solgte billetter til over 10.000.

– Reelt tall for oppmøtte ligger alltid litt under antall solgte billetter, men vi oppfordrer folk til å stille. Det er meldt fint vær i kveld, sier kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz.