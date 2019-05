Hoppet ut åpent vindu i tinghuset: – Må se om vi kan gjøre noe for å bedre sikkerheten

Nordafrikaneren i 20-årene skulle mandag denne uken varetektsfengsles for brudd på utlendingsloven, og sendes ut av Norge.

Men mannen dukket aldri opp i fengslingsmøtet. I stedet hoppet han ut et vindu i andre etasje i tinghuset i Bergen.

Bergen tingretts egne overvåkningsbilder viser hvordan mannen hoppet ned på fortauet og løp.

Tre politipatruljer tok opp jakten i Bergen sentrum, men måtte etter hvert gi opp. Først over et døgn senere fant de ham i en leilighet i Fana.

Nå varsler Bergen tingrett at de vil vurdere om dagens sikkerhetstiltak i bygningen er gode nok. Sorenskriver Arne Henriksen sier han vil kontakte politiet.

– Vi må snakke sammen for å se om det er ting vi kan gjøre for å bedre sikkerheten, for eksempel ved hindre at vinduene lar seg åpne så mye, sier Henriksen til NRK.

NY ERFARING: Sorenskriver Arne Henriksen vet ikke om at andre rømninger gjennom vinduer i tingretten før. – Dette overrasket oss. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Rømte under videomøte

Mannen rømte etter å ha fått være alene i et rom for å ha en videosamtale med forsvareren sin. Politiadvokat Mats Henriksen forklarte mandag at mannen ikke ble vurdert som farlig.

Det gjentar kollegaen hans Kristina Caldwell onsdag, som forklaring på hvorfor mannen fikk ha samtalen uten tilsyn.

– Vanligvis tar politiet den risikovurdering fortløpende. Her har politiadvokaten på saken gjort en bestemmelse som han mente var riktig på tidspunktet, sier politiadvokaten i Vest politidistrikt.

Caldwell påpeker at slike hendelser er sjeldne for politiet. Sorenskriver Henriksen understreker også at regimet i tingretten ikke skal være unødvendig strengt.

– Siktede og forsvarer har krav på å snakke under fire øyne før et slikt rettsmøte. Vi legger vekt på at en fremstilling for retten skal være verdig, med minst mulig restriksjoner, sier han.

Henriksen sier det primært er politiet som vurderer sikkerhetsnivået under fengslingsmøter, og at de forholder seg til det. Men nå vil han altså diskutere problemstillingen med Vest politidistrikt.

SE VIDEO: Mannen i 20-årene rømte da politiet ville fengsle ham for brudd på utlendingsloven. Foto: Bergen tingrett Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Mannen i 20-årene rømte da politiet ville fengsle ham for brudd på utlendingsloven. Foto: Bergen tingrett

Fengslet i fire uker

I leiligheten i Fana fant politiet enda en mann. Han er i 40-årene, og har heller ikke lovlig opphold i Norge.

Onsdag ble endelig fengslingsmøtet avholdt. Både mannen i 20-årene og mannen i 40-årene ble varetektsfengslet i fire uker, opplyser politiadvokat Mats Henriksen til NRK.

Begge mennene er fra Nord-Afrika, og ble altså funnet på samme adresse. Henriksen vil ikke kommentere mennenes relasjon.