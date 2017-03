Holder vakt i tilfelle kollaps

Brannvesenet holder ved 10.20-tiden tirsdag fortsatt vakt ved det utbrente huset i Østre Skostredet. – Vi er her for å se at det ikke er noe glør som blusser opp, og for at allmennheten ikke skal gå bort, i tilfelle huset raser sammen, sier vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen.