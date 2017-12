Holder styremøte i sykkelforbundet

Norges Cykleforbund har kalt inn til et styremøte i dag. Møtet starter kl. 10.00 på Gardermoen, dagen etter at det ble kjent at underskuddet for sykkel-VM er på 55 millioner kroner. Forbundet vil møte pressen i 18-tiden etter møtet.