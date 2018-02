Vinden reiv av tak på Minde – brannvesenet advarer folk mot å gå ut

Brannvesenet melder at et tak er tatt av vinden på Minde. Ifølge brannvakten i Hordaland er det butikklokalet, Varme AS sitt tak som har blåst av. Det er ikke meldt om noen skader, sier brannvakt, Håkon Myking.