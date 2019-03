Høgre vil endre foreldrepermisjonen

Landsmøtet i Høgre vedtok i dag at familiar på sikt skal kunne fordele foreldrepermisjonen fritt, melder NTB. Toppkandidat for Vestland KrF, Trude Brosvik, har tidlegare oppmoda landsmøtet i Høgre om å gå inn for å endre reglane for foreldrepermisjon. Brosvik og KrF meiner foreldra sjølve bør få bestemme korleis dei fordeler permisjonen mellom seg.